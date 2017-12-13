Пекин, 13 декабря, 2017, 06:57 — ИА Регнум. Курс китайской валюты существенно ослаб по отношению к доллару США, сообщает 13 декабря агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

Центральный паритетный курс юаня ослаб на 89 базисных пунктов по отношению к доллару США, опустившись до 6,6251 юаня за доллар.

Примечательно, что в ноябре курс китайской валюты существенно укрепился, показывая стремительное удорожание всего за несколько дней ноября и достигая почти 6,5 юаня за доллар.

Однако, эксперты прогнозировали ослабление курса до уровня 6,6—6,7 юаня за доллар США ближе к концу года по аналогии с 2016 годом.

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