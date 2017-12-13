Брюссель, 13 декабря, 2017, 05:50 — ИА Регнум. Вопрос об официальном наименовании Македонии, препятствующий интеграции страны в Евросоюз и НАТО, должен быть решён в 2018 году. Об этом заявил посредник ООН в споре между Афинами и Скопье Мэтью Нимиц по итогам прошедшего 11−12 декабря в Брюсселе нового раунда переговоров между представителями Греции и Македонии.

Aivazovsky Карта-флаг Македонии

«После стольких лет новое имя не может волшебным образом явиться ниоткуда и решить вопрос. Для разрешения проблемы необходимы политическая воля и дипломатия», — заявил представитель ООН.

Комментируя состоявшиеся консультации, которые стали первыми за последние три года, Мэтью Нимиц отметил, что «и в Македонии, и в Греции налицо улучшение политической атмосферы относительно спора о названии».

«Сегодняшние переговоры в Брюсселе прошли в хорошей атмосфере. Ещё будут интенсивные переговоры и новые встречи в Нью-Йорке в январе, феврале и марте. Конечно, есть серьёзные вопросы с обеих сторон, но мы постараемся разрешить их в ближайшие месяцы», — сказал Нимиц.

Представитель ООН также отметил, что в ходе прошедших консультаций новых предложений о наименовании Македонии не поступало. Тем не менее он отметил, что Афины и Скопье отводят данному вопросу высокое место в свои приоритетах и имеют намерение улучшить двусторонние отношения.

Напомним, спор между Македонией и Грецией относительно официального наименования бывшей югославской республики, который остаётся неурегулированным уже более четверти века, служит препятствием для вступления Македонии в Европейский союз и НАТО.

Греческая сторона настаивает на переименовании Македонии на том основании, что аналогичное название имеет одна из провинций на севере Греции. В Афинах опасаются, что в дальнейшем это может стать поводом для территориальных претензий со стороны Скопье.

Статус кандидата на членство в ЕС Македония имеет с 2005 года, однако официальный переговорный процесс между между Скопье и Брюсселем не начат до сих пор. Власти балканской страны рассчитывают существенно продвинуться в данном вопросе в ближайшие полтора года, в течение которых председательство в Совете ЕС будет принадлежать Болгарии, Австрии и Румынии.

В конце ноября еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан заявил, что Еврокомиссия может выступить с рекомендацией о начале переговоров с Македонией уже в начале следующего года.