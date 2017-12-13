Вашингтон, 13 декабря, 2017, 05:48 — ИА Регнум. Сокращения бюджета Организации Объединенных Наций на сумму $250 млн потребовало американское правительство на период с 2018 по 2019 год, сообщает Agence France-Presse.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

В итоге может быть сокращено финансирование миссий организации в Ливии, Палестине и Афганистане. Также будет выделяться меньше денег на зарплату новых сотрудников, и не исключены сокращения.

Уточняется, что в ООН согласились уменьшить бюджет на $170 млн. Международная организация рассчитывает, что объем нового бюджета составит $5,4 млрд.

Бюджет предстоит утвердить до конца 2017 года. В этот раз он меньше предыдущего на $200 млн.

Напомним, придя к власти, американский президент Дональд Трамп выразил сомнения по поводу целесообразности финансирования Вашингтоном ООН в прежнем объеме. Он сравнил ООН с «клубом, где люди могут собраться вместе, поговорить и хорошо провести время».

Отметим, что Вашингтон — крупнейший финансовый участник ООН. В бюджете организации 22% составляет американское финансовое участие.

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