Пекин, 13 декабря, 2017, 05:14 — ИА Регнум. Китай осудил взрыв в сердце Нью-Йорка и выразил сочувствие раненым, сообщает 12 декабря агентство «Синьхуа».

Остановить терроризм

Пресс-секретарь МИД КНР Лу Кан во время очередного пресс-брифинга заявил, что Китай всячески осуждает любые проявления терроризма.

«Мы обеспокоены тем, что мэр Нью-Йорка назвал произошедшее попыткой теракта», — заявил Лу, добавив, что «терроризм является общим врагом человечества. Китай противостоит терроризму во всех его проявлениях и призывает международное сообщество усилить антитеррористическое сотрудничество».

По сообщениям, взрыв произошел утром 11 декабря недалеко от Таймс-сквер на Манхэттене, в результате чего ранения получили четыре человека. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что произошедшее явилось попыткой террористической атаки.

«Это был теракт. Но слава Богу… Никаких угроз для жителей Нью-Йорка на данный момент нет», — заявил де Блазио.

Как сообщало ИА REGNUM, серьезные ранения получил сам нападавший 27-летний гражданин Бангладеш, который в настоящее время находится под стражей.