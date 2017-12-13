Москва, 13 декабря, 2017, 05:20 — ИА Регнум. Одним из самых качественных российских товаров в 2017 году стала водка, 13 декабря сообщили в пресс-службе Роскачества.

Водка

«Согласно результатам лабораторных испытаний, статистически водка стала одним из самых качественных товаров, произведенных в России по итогам исследований Роскачества в 2017 году», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ходе испытаний 31 товар из 49 смог «дотянуться даже до повышенных требований стандарта Роскачества».

«Также, как и в ходе прошедших в 2016 году испытаний сушек, экспертами не выявлено ни одного нарушения действующего законодательства», — сообщили в пресс-службе.

Отметим, что специалисты Роскачества тестировали 49 брендов российской и импортной водки. Проверялись более 20 показателей.

Так, проверялось содержание примесей, наличие тяжелых металлов, нитратов. Устанавливалась концентрация кальция, фосфатов и хлоридов в напитке. Отдельно тестировалась вода, используемая на производстве.

Важнейшим показателем было наличие таких веществ как альдегиды, метанол и сивушные масла.