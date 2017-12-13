Пекин, 13 декабря, 2017, 04:09 — ИА Регнум. Член Госсовета КНР Ян Цзечи встретился с делегацией внешнеполитического ведомства США, сообщает 12 декабря агентство «Синьхуа».

Wangdora92 Флаги Китая и США

По словам Яна, долгосрочные, устойчивые и здоровые отношения между Китаем и США своим фактом подтвердили фундаментальные интересы двух стран, равно как и ожидания международного сообщества.

Ян призвал к «взаимному уважению, большему сотрудничеству и надлежащему разрешению противоречий» во имя развития двусторонних отношений.

Американские делегаты заявили, что США и Китай имеют общие интересы во многих сферах, и США будут сотрудничать с Китаем на развитие двусторонних отношений.

Делегация была приглашена Международным отделом при Центральном Комитете Коммунистической партии Китая.

Стоит отметить, что отношения между двумя странами не столь радужны, как описывают стороны. Противоречия в Южно-Китайском море, где США не поддерживают территориальные претензии Китая на ряд островов, не могут раствориться. Экспансия Китая в Африку к ресурсной базе посредством развития «Нового шелкового пути» также не может остаться без внимания США.

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Подвешенной остается и ситуация вокруг Северной Кореи, где США очевидно занимают не только антисеверокорейскую, но и антикитайскую позицию, поскольку Поднебесная дала четко понять, что сдавать зоны своих интересов не намерена.

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Ключевым же противоречием являются претензии Китая на глобальное лидерство, явленные самим фактом того, что экономика Китая вышла на второе место в мире и готова окончательно потеснить США. Всё это, исходя из военной доктрины США, делает Китай одним из ключевых врагов «американской демократии».