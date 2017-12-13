Вашингтон, 13 декабря, 2017, 03:55 — ИА Регнум. Российская «война нового поколения», включающая пропаганду и дезинформацию, наносит вред Соединенным Штатам, заявил Герберт Макмастер, советник американского президента по национальной безопасности, сообщает Yahoo.

Флаг США

Выступая в Вашингтоне на конференции по вопросам американо-британских отношений, чиновник заявил, что Москва агрессивна и не пренебрегает принципом «разделяй и властвуй», чтобы «стравить друг с другом» американские сообщества и создать между ними «кризис доверия».

«Мы видим угрозу со стороны России, которая включает так называемые приёмы ведения войны нового поколения, — заявил Макмастер. — Это очень изощрённые кампании по подрывной деятельности, а также дезинформации и пропаганде».

Американец пояснил, что Москва использует для достижения своих целей киберсредства, работающие в разных доменах.

Напомним, 12 декабря Макмастер назвал дату оглашения новой стратегии США по национальной безопасности — 18 декабря. Советник Трампа приоткрыл завесу новой стратегии: Россия является одним из главных геополитических врагов Вашингтона.

В этом же черном списке упомянуты Северная Корея и Иран. Особое место в стратегии занимает Китай с его «экономической экспансией».

В этот же день, выступая в Атлантическом совете, американский госсекретарь Рекс Тиллерсон обвинил Россию в незаконном захвате территорий. Он сказал, что вопрос Крыма не закрыт Вашингтоном, и поставил в качестве условия для снятия антироссийских санкций восстановление территориальной целостности Украины.

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