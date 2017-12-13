Вашингтон, 13 декабря, 2017, 03:29 — ИА Регнум. Вопрос с Крымом не снят Вашингтоном с долгосрочной повестки дня, заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон в своей речи в Атлантическом совете.

NASA Крым. Снимок из космоса

«Мы намерены вернуться к вопросу Крыма, и я знаю, что [российский] президент [Владимир] Путин дал ясно понять, что эта тема не подлежит обсуждению, — заявил Тиллерсон. — Она будет обсуждаться в какой-то момент, но сегодня нам нужно остановить насилие, которое происходит на востоке Украины».

Глава Госдепа США отметил, что как удастся решить украинскую проблему, покажет будущее.

Напомним, выступая в Атлантическом совете, американский госсекретарь обозначил ряд международных проблем, которые волнуют США: ситуация с терроризмом в Сирии, Ираке, Пакистане, северокорейская угроза, экспансия Китая, российская политика на Украине.

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По его словам, проблема «насилия на Украине» является одной из важнейших задач, над которыми работает Вашингтон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тиллерсон заявил, что Москва не получит отмены американских санкций, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины. Он сказал, что ни для США, ни для их международных «партнеров» неприемлем «захват территорий».