Скопье, 13 декабря, 2017, 01:24 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Македонии Никола Груевский подал в отставку с поста председателя экс-правящей партии ВМРО-ДПМНЕ, который он занимал последние 15 лет. Соответствующее решение было принято на состоявшемся в Скопье заседании центрального комитета партии.

American Embassy at Skopje Никола Груевский

Новый руководитель ВМРО-ДПМНЕ должен быть избран на чрезвычайном конгрессе партии, который назначен на 23−24 декабря. В числе возможных преемников Николы Груевского называются в первую очередь люди из его ближайшего окружения — Никола Попоски, Антонио Милошоски, Кристиан Мицковски, Илия Димовски, Никола Тодоров.

Выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя партии сможет любой из её членов, который заручится поддержкой как минимум 30 делегатов конгресса.

Напомним, в бывшей правящей партии Македонии произошёл раскол после её сокрушительного поражения на муниципальных выборах в октябре, которые стали первыми выборами после прихода к власти лидера прозападного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зорана Заева.

По итогам двух туров кандидаты от СДСМ одержали победу в 56 муниципалитетах, а ВМРО-ДПМНЕ — только в пяти, впервые уступив даже партии албанского меньшинства «Демократический союз за интеграцию»,.

Часть членов ВМРО-ДПМНЕ, представляющая в ней так называемое реформаторское крыло, потребовала отставки Николы Груевского, а также избрания новых партийных органов с целью «проведения полной демократизации в партии». В противном случае реформаторы завили о готовности сформировать свою собственную политическую силу, чтобы «продолжить движение по аутентичному пути ВМРО-ДПМНЕ с 1990 года». Между тем к требованию отставки Груевского присоединились даже некоторые из его ближайших партнёров.

Партия ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) позиционирует себя как преемницу Внутренней Македонско-Одринской революционной организации, которая была основана в 1893 году и боролась за обретение независимости Македонии от Османской империи. Партия была воссоздана в 1990 году, а в 1998 году пришла к власти в республике. Годом позднее президентом страны был избран кандидат от ВМРО-ДПМНЕ Борис Трайковский.

Никола Груевский был избран председателем партии в 2003 году. С августа 2006 года по январь 2016 года ог занимал должность премьер-министра Македонии.