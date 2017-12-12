Вашингтон, 13 декабря, 2017, 01:25 — ИА Регнум. Существенного уменьшения числа российских военных в Сирии не наблюдается после заявления Москвы о выводе из ближневосточной страны своего контингента, заявил Адриан Рэнкин-Гэллоуэй, пресс-секретарь Пентагона, сообщает Reuters.

Kremlin.ru Парад на авиабазе Хмеймим

«Заметного сокращения российских боевых подразделений после прежних аналогичных заявлений России не последовало», — сказал Рэнкин-Гэллоуэй.

Напомним, 11 декабря президент РФ Владимир Путин отдал приказ начать вывод группировки войск из Сирии, поскольку дальнейшую ситуацию в ближневосточной стране предстоит решать политическим путем. При этом российский Центр по примирению враждующих сторон продолжит функционировать.

12 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на территории Сирии закончилась операция по борьбе с террористами, и «больше нет необходимости в использовании широкомасштабного боевого потенциала».

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Минобороны РФ начало публиковать данные о выводе из Сирии подразделений. Так, 12 декабря из Сирии выведен батальон военной полиции Южного военного округа: военные доставлены двумя самолетами военно-транспортной авиации на аэропорт Махачкала.

В этот же день Сирию покинули экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3: они приступили к перелету с оперативного аэродрома в Северной Осетии в пункты постоянной дислокации.

На аэродром дислокации в Ивановской области 12 декабря из Сирии вернулся экипаж самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50. Летчики выполнили перелет с аэродрома Хмеймим.

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Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 вернулись из Сирии, выполнив перелет с аэродрома в Северной Осетии на аэродром дислокации в Калужской области.

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После этого на аэродром дислокации в Мурманской области приземлились экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, стартовавшие с аэродрома в Северной Осетии. В этот же день в пункт постоянной дислокации в Нахабино (Московская область) вернулся отряд Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комментируя заявление Москвы, турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сказал, что «заявления о выводе из Сирии российского контингента звучат не совсем реалистично».