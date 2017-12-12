Киев, 13 декабря, 2017, 01:14 — ИА Регнум. Предновогоднее веселье продолжается — рейтинг Саакашвили растет как на подгулявших дрожжах: он уже стал одновременно и кумиром толпы, и сакральной жертвой «режима барыг». Пожелания посла США в Киеве Мари Йованович «справедливого рассмотрения его дела» — полностью выполнены. Так прокомментировал для ИА REGNUM неожиданное освобождение экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области украинский эксперт Александр Зубченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«В первую очередь неожиданностью освобождение стало для самого Михаила Саакашвили, который уже готовился «умереть в застенках СБУ». А тут бац! — и выпустили. Подозреваемый в совершении попытки государственного переворота на деньги беглого олигарха Курченко по заданию ФСБ может свободно бегать по Киеву. Организовывать новые «марши импичмента». Генеральная прокуратура вообще и генпрокурор Юрий Луценко в частности столкнулись с серьезной проблемой. Как, кстати, и СБУ. Оказывается, все их обвинения, пленки, показания агентов с позывными «Волк» и «Заяц» яйца выеденного не стоят.

Более того, в зале суда эффектно появилась Юлия Тимошенко. И не менее эффектно попросила суд отдать ей Саакашвили на поруки. Самое забавное в том, что именно Печерский суд осудил ее на пять лет срока за превышение служебных полномочий при подписании газовых контрактов с РФ. Какой неожиданный поворот! Печерский суд, который называли «пещерным», «карманным судом кровавого диктатора Януковича», неожиданно оказался демократичным и толерантным по отношению к врагу Порошенко. На это все обратили внимание», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря Печерский районный суд Киева постановил освободить задержанного 8 декабря Михаила Саакашвили. Судья отказала в исполнении требований прокуратуры в полном объеме — обвинение настаивало на избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца. Экс-губернатору Одесской области инкриминируется часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса («Содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности»), предусматривающая от пяти до десяти лет заключения.