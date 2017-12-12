Вашингтон, 13 декабря, 2017, 00:26 — ИА Регнум. Успехи нынешнего руководства США в борьбе с террористами группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несравнимы по масштабу с попытками администрации 44-го президента США Барака Обамы урегулировать проблему, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на церемонии подписания оборонного бюджета США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп и Обама

«За последние восемь месяцев мы добились большего успеха в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чем за все время пребывания у власти предыдущей администрации», — заявил Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что в Сирии и Ираке террористы побеждены именно стараниями Вашингтона. Он утверждает, что американский контингент «преследует их так же быстро, как они распространяются».

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Отметим, что заявление Трампа сделано после того, как Москва сообщила о победе в Сирии над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Россия выводит из Сирии военнослужащих, поскольку сирийские города освобождены от террористов.

Американский контингент, в отличие от российского, находится в Сирии незаконно — без санкций сирийского президента Башара Асада, которого Вашингтон не считает законной властью. США в Сирии воевали на стороне противников Дамаска — так называемой умеренной оппозиции, поддерживая Свободную Сирийскую армию.

Москва неоднократно заявляла о том, что США в Сирии зачастую создают препятствия в борьбе с терроризмом, тем самым подвергая угрозе не только российских военных, но и мирных жителей.

Комментируя слова Трампа, член Совфеда Алексей Пушков отметил, что Вашингтон снова занимается присвоением чужих побед. Аналогичная ситуация произошла и во время Второй мировой войны, когда США открыли Второй фронт лишь в июне 1944 года.