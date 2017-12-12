Тифарити, 13 декабря, 2017, 00:14 — ИА Регнум. Участники IX-го съезда Молодёжного союза Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро (UJSARIO), завершившегося 12 декабря, призвали к скорейшему разрешению многолетней проблемы Западной Сахары, а также выступили с осуждением политики Марокко по отношению к Сахарской Арабской Демократической Республике (САДР), передаёт Sahara Press Service.

viajar24h.com Демонстрация за независимость Западной Сахары

Как сообщается, участники съезда призвали власти Марокко уважать Учредительную декларацию Африканского союза, подчеркнув, что САДР является одним из членов-учредителей континентальной организации.

Участники съезда также осудили Марокко за игнорирование прав человека в оккупированной Западной Сахаре и незаконную эксплуатацию природных ресурсов на её территории. На съезде призвали Рабат соблюдать международное право и решения ООН о признании права народа Западной Сахары на самоопределение.

Съезд завершился избранием нового генерального секретаря UJSARIO и принятием программы действий на следующие четыре года. В заключительном коммюнике съезда подчёркнута роль западно-сахарской молодёжи в освободительной борьбе народа САДР. Делегаты также направили послания различным международным организациям молодёжи.

Сахарская Арабская Демократическая Республика располагается на северо-западном побережье Северной Африки, где граничит с Марокко, Мавританией и Алжиром. В 1976 году закончилось колониальное правление Испании в регионе, после чего началась война между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО — движением за освобождение Западной Сахары. В 1979 году ООН признала Фронт ПОЛИСАРИО легитимным представителем народа Западной Сахары.

В сентябре 1991 года между Марокко и правительством Западной Сахары было заключено соглашение о прекращении огня. С тех пор в спорном крае действует Миссия ООН по организации референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС), которая наблюдает за режимом прекращения огня.

Попытки сторон договориться об организации референдума, на котором народ Западной Сахары сможет окончательно сделать выбор между независимостью и вхождением в состав Марокко, терпят неудачу уже более четверти века.