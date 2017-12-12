Съезд UJSARIO выступил за скорейшее решение проблемы Западной Сахары
Тифарити, 13 декабря, 2017, 00:14 — ИА Регнум. Участники IX-го съезда Молодёжного союза Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро (UJSARIO), завершившегося 12 декабря, призвали к скорейшему разрешению многолетней проблемы Западной Сахары, а также выступили с осуждением политики Марокко по отношению к Сахарской Арабской Демократической Республике (САДР), передаёт Sahara Press Service.
Как сообщается, участники съезда призвали власти Марокко уважать Учредительную декларацию Африканского союза, подчеркнув, что САДР является одним из членов-учредителей континентальной организации.
Участники съезда также осудили Марокко за игнорирование прав человека в оккупированной Западной Сахаре и незаконную эксплуатацию природных ресурсов на её территории. На съезде призвали Рабат соблюдать международное право и решения ООН о признании права народа Западной Сахары на самоопределение.
Съезд завершился избранием нового генерального секретаря UJSARIO и принятием программы действий на следующие четыре года. В заключительном коммюнике съезда подчёркнута роль западно-сахарской молодёжи в освободительной борьбе народа САДР. Делегаты также направили послания различным международным организациям молодёжи.
Сахарская Арабская Демократическая Республика располагается на северо-западном побережье Северной Африки, где граничит с Марокко, Мавританией и Алжиром. В 1976 году закончилось колониальное правление Испании в регионе, после чего началась война между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО — движением за освобождение Западной Сахары. В 1979 году ООН признала Фронт ПОЛИСАРИО легитимным представителем народа Западной Сахары.
В сентябре 1991 года между Марокко и правительством Западной Сахары было заключено соглашение о прекращении огня. С тех пор в спорном крае действует Миссия ООН по организации референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС), которая наблюдает за режимом прекращения огня.
Попытки сторон договориться об организации референдума, на котором народ Западной Сахары сможет окончательно сделать выбор между независимостью и вхождением в состав Марокко, терпят неудачу уже более четверти века.