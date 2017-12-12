Вашингтон, 13 декабря, 2017, 00:09 — ИА Регнум. Советник Белого дома Герберт Макмастер анонсировал дату оглашения новой стратегии США по национальной безопасности, передает Reuters.

Флаг США

Согласно заявлению советника по нацбезопасности, президент США Дональд Трамп озвучит новую стратегию в понедельник 18 декабря.

По словам Макмастера, новая стратегия сосредоточена на защите США, «сохранении мира силой» и продвижении американского влияния в мире.

В стратегии учтены «геополитические» интересы США и обозначены главные враги Соединенных штатов — это КНДР, Иран и Россия.

Кроме того, особое место в новой стратегии по национальной безопасности уделено «экономической экспансии» Китая.

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