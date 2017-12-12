Москва, 12 декабря, 2017, 23:46 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что его страна добилась победы над террористами Сирии.

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«Эти слова Трампа не убеждают даже СМИ США: они пишут, что в Сирии победила Россия. И был вчера там Путин, не Трамп», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Пушков добавил, что США пора перестать «приписывать себе чужие победы». «Главную роль в победе над Гитлером сыграл СССР. А США три года выжидали, прежде чем открыть второй фронт», — подчеркнул он.

Напомним, 12 декабря Дональд Трамп, выступая на церемонии подписания бюджета Пентагона на 2018 год, заявил, что США добились победы над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии и успешно преследует террористов в других районах.

«Мы победили в Сирии, мы победили в Ираке, но они распределяются в других районах. И мы преследуем их так же быстро, как они распространяются», — сказал глава Белого дома.

На минувшей неделе Генеральный штаб Вооруженных сил России объявил о полной победе над террористами в Сирии. Позднее с аналогичным заявлением также выступил президент России Владимир Путин, сообщив, что на территории страны пока ещё остаются отдельные очаги сопротивления боевиков, но подконтрольных им территорий в Сирии больше нет.

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