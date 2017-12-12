Найроби, 12 декабря, 2017, 23:22 — ИА Регнум. Не менее 13 человек погибли в результате крупной автокатастрофы в Кении, передает Assoiated Press.

ДТП

Крупная авария произошла в пригороде Найроби. Столкновение произошло по вине водителя грузовика, который резался во встречный автобус, а затем протаранил еще несколько автомобилей.

По сообщению полиции, в настоящий момент в больницы доставлены «десятки пострадавших». Известно как минимум о 13 погибших в результате аварии.

Отметим, за последние дни в Кении произошли сразу несколько крупных ДТП с большим числом человеческих жертв.

Так, в конце прошлой недели только в двух авариях в центральной части страны погибли 30 человек.