Вайден-ан-дер-Марх, Австрия, 12 декабря, 2017, 22:54 — ИА Регнум. Поставки газа в страны ЕС с распределительной станции в Баумгартене, где произошёл взрыв, будут возобновлены в ближайшие часы. Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора станции Gas Connect Austria, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пламя

«После тщательной работы пожарной команды и региональной полиции поток газа по трубопроводу Trans Austria в направлении Италию, газопроводу West Austria в Германию и газопроводу Венгрия — Австрия будет восстановлен в ближайшие несколько часов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что точная причина аварии пока не установлена, однако, по предварительной версии, она была вызвана технической неисправностью. Эксперты продолжат работу для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Сообщается также, что последствиями взрыва оказалась затронута площадь в 100 квадратных метров. В ликвидации последствий ЧП были задействованы около 250 пожарных и более 40 спасателей.

По данным компании, в результате аварии пострадал 21 человек, среди которых как граждане Австрии, так и сотрудники ещё из шести стран.

Напомним, утром 12 декабря на газовом хабе в Баумгартене в австрийской коммуне Вайден-ан-дер-Марх произошёл взрыв. ЧП привело к прекращению приема российского газа на распределительную станцию и его дальнейшего поступления в страны южнее и юго-западнее Австрию, в том числе в Италию, Словению, Хорватию, Венгрию, Словакию.

Министерством экономического развития Италии был объявлен режим чрезвычайной ситуации в стране из-за приостановления поставок газа.