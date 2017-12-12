Москва, 12 декабря, 2017, 21:57 — ИА Регнум. Ситуация на дорогах Москвы может осложниться в связи с ожидаемым ледяным дождём в ночь на 13 декабря, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

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«По прогнозу синоптиков, в ночь с 12 на 13 декабря в столице может пройти ледяной дождь. Кроме того, обильные осадки при температуре выше 0 градусов могут привести к образованию гололедицы на дорогах», — говорится в сообщении.

ЦОДД рекомендует автомобилистам по возможности отказаться от поездок на личном транспорте в ночное время, а при необходимости совершить поездку сохранять повышенную бдительность на дороге, избегать резких торможений и перестроений, держать дистанцию.

«Парковать транспортные средства в ночное время следует вдали от деревьев и других конструкций, где возможно образование слоя наледи», — отметили в центре.

Напомним, ранее сегодня специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столичном регионе создались погодные условия, способствующие образования ледяного дождя.

«Расчёты показывают, что в слое 724−1175 метров образуется «линза» тепла, а у земли — отрицательная температура и ноль, что является благоприятными условиями для выпадения ледяного дождя», — написал Тишковец на своей странице в Facebook.