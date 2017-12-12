Вашингтон, 12 декабря, 2017, 21:35 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансировании и направлениях деятельности министерства обороны на 2018 финансовый год, сообщила 12 декабря пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Согласно документу, бюджет Пентагона в предстоящем году составит почти $700 млрд, из которых $640 млрд пойдут на внутренние расходы военного ведомства (заработная плата военнослужащих, приобретение вооружений), а остальные средства — на деятельность за пределами США.

Отметим, что в 2018 году финансирование деятельности Пентагона увеличится на $77,5 млрд по сравнению с предыдущим финансовым годом.

Ранее в Конгрессе заявляли, что закон направлен на повышение жалования американских военнослужащих, а также увеличение контингента во всех видах войск. На 25% будут увеличены расходы на противоракетную оборону. Соответствующей статьёй бюджета отведено $4,4 млрд в том числе на размещение на западе страны дополнительных ракет-перехватчиков для защиты от угрозы со стороны КНДР. Также средства пойдут на создание нового рода американских войск — Космического корпуса.

Кроме этого, министерство обороны США собирается оплатить строительство пять новых кораблей, 17 многоцелевых истребителей F-35 Lightning II и восьми истребителей F/A-18 Super Hornet.

Часть статей расходов Пентагона касается «противодействия» России. Так, на «укрепление уверенности» союзников США по НАТО в рамках «Инициативы по сдерживанию в Европе» отведено $4,6 млрд. В том числе $100 млн из этой суммы может быть направлено на повышение обороноспособности стран Прибалтики.

Помимо этого, закон даёт право Пентагону и Госдепартаменту США израсходовать до $350 млн на оказание военной помощи Украине, которая включает поставки вооружения.

Ранее документ был одобрен Сенатом и Палатой представителей Конгресса США.