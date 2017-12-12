Москва, 12 декабря, 2017, 21:30 — ИА Регнум. МОК может изменить свое решение по поводу нейтрального статуса участия российской сборной в Олимпиаде в Корее, считает олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кастет

Исполком МОК 5 декабря принял решение о том, что российские спортсмены смогут выступить на Играх-2018 в Пхенчхане, но под олимпийским флагом в статусе «спортсмены-олимпийцы из России». Олимпийское собрание поддержало намерение российских спортсменов принять условия МОК и ехать в Пхенчхан под олимпийским флагом.

«До начала игр осталось два месяца, и исполком МОК еще может изменить своё решение по поводу приостановки членства ОКР и нашего флага с гимном. Я видела, как это произошло в случае с командой Индии в Сочи», — написала Журова на своей странице в соцсети.

Решение МОК несправедливо по отношению к чистым спортсменам, лишенным флага и гимна, отметила парламентарий.

Команда выступит как «Олимпийские спортсмены из России» с сохранением национальных символов (например, герба) и, конечно, возможности болельщиков быть на трибунах с российским флагом. На данный момент получено 208 лицензий для участия в Олимпиаде, указала Журова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, более двухсот наших спортсменов потенциально могут поехать на Олимпиаду в Пхенчхан, такой прогноз дал глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.