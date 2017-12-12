Москва, 12 декабря, 2017, 21:28 — ИА Регнум. Мир еще раз убедился в том, что президент США Дональд Трамп не извлекает уроков из истории. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Иерусалим

Палестинское движение ХАМАС заявило о начале третьей интифады после решения США признать Иерусалим израильской столицей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь движения Абдулатив Алкану.

Дональд Трамп будто специально приурочил свое признание Иерусалима израильской столицей к «юбилею» — 30 лет назад, в декабре 1987 года началась первая интифада, отметил Клинцевич.

«Мир еще раз убедился, что США не извлекают уроки из истории. Мы, разумеется, не знаем, какие формы и масштабы примет третья интифада, но уже сейчас многие наблюдателя не исключают, что решение нынешнего хозяина Белого дома по своим разрушительным последствиям для Ближнего Востока и мира в целом может встать в один ряд со вторжением американцев и их союзников в Ирак, устранением ливийского лидера Муамара Каддафи», — заявил сенатор.

США своими действиями опять рождают терроризм, констатировал Клинцевич.

В настоящее под термином «интифада» понимается вооруженная борьба палестинских арабов против Израиля.