Афины , 13 декабря, 2017, 03:02 — ИА Регнум. В ходе визита в Грецию президент Турции Реджеп Эрдоган затронул тему, которая вполне может стать горячей точкой обсуждения и всколыхнуть христиано-мусульманские противоречия Греции и Турции. Зачем понадобилось турецкому президенту поднимать этот вопрос именно сейчас, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Турецкое мусульманское меньшинство в греческой Фракии, его права и положение в православной Греции — вот что избрал предметом обсуждения Эрдоган. Когда его высказывания получили оценку президента Греции Прокописа Павлопулоса, в свою очередь сказавшего, что Лозаннский договор 1923 года (который определил статус современной Турции после Первой мировой) не может быть пересмотрен, Эрдоган парировал это высказывание.

Эрдоган заявил о том, что этнические греки, проживающие в Турции, имеют определенные права, их этническая и религиозная принадлежность уважается турецким правительством, а следовательно и турецкое меньшинство, превышающее 100 000 человек (в основном проживающих во Фракии), также должно обладать определенными зафиксированными правами в рамках греческого законодательства.

Вопрос не так прост, как его формулировка. Ведь мусульманское меньшинство на греческой территории старается жить по закону шариата. Что получает крайне негативную оценку со стороны греческих официальных лиц. Совсем недавно премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что использование шариата «не делает нам чести как стране Европейского союза». Развернувшаяся острая дискуссия выгодна для Турции как попытка еще раз показать свою роль как защитника мусульман и подтвердить верность взятому неоосманистскому курсу, да еще и в европейской проекции.

О возможном развитии ситуации читайте в статье: Анкара пытается интегрировать неоосманизм с курсом на ЕвросоюзАвторы: Станислав Стремидловский