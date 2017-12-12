Москва, 12 декабря, 2017, 18:32 — ИА Регнум. Летом и осенью в РФ может вырасти число тех, кто сделает из своей бедности неудобные для властей выводы, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Так 12 декабря он прокомментировал ИА REGNUM результаты опросов, показавших, что в России почти половине граждан денег хватает только на еду, а 15% даже эту потребность не могут удовлетворить.

Арестант

Рассуждая о причинах такого положения дел, Кагарлицкий не согласился с распространённым сегодня мнением, что плачевной экономической ситуацией мы обязаны только коррупционерам. Реальная картина куда сложнее.

«Действительно, как ни странно, пропаганда, которая сводит российские экономические проблемы к одной только коррупции, эффективна, — констатировал он. — Коррупция на поверхности, её сложно не заметить, но что более интересно, при нарастании экономического кризиса она резко усугубляется, что и создаёт распространённое, но ошибочное мнение, что всё дело будто бы в массовом воровстве».

Такое видение ситуации Кагарлицкий, пользуясь терминологией Бертольда Брехта, назвал «объективной видимостью» — ложной картиной мира, которую якобы подтверждает каждодневный опыт.

«Эта подмена причин свидетельствует не о глупости, а лишь о том, что люди зачастую не поднимаются над бытовым обывательским поверхностным сознанием, — отметил Кагарлицкий. — Увы, и изрядная часть специалистов в экономике и социологии рассуждает на таком же уровне обывательских иллюзий, хотя им по должности положено их рассеивать».

Подлинная причина ухудшающейся экономической ситуации — кризис и постепенное разложение всей социально-политической и экономической модели. Система больше не может нормально воспроизводиться, что закономерно приводит к моральному разложению государственного аппарата, который начинает воровать всё больше. Иными словами, чиновник казнокрад усугубляет не им созданный, но развивающийся при его участии кризис.

«Это разложение — побочный эффект несостоявшегося производства, — констатирует Кагарлицкий. — Приведу пример, который раньше использовал в качестве шутки, но потом узнал, что чиновники действительно так поступают. Представьте, что некому высокопоставленному госслужащему дают 120% суммы, необходимой, скажем, для строительства моста. Лишние 20% предполагаются на воровство, подмазывание, растрату, неэффективность и прочее. Так было раньше, однако ситуация изменилась — на дворе кризис, и вот ему дали только 100%. Сняв автоматически себе 20%, чиновник увидел, что на оставшиеся 80% ему моста всё равно не построить и с глубоким вздохом и депрессией украл оставшиеся деньги. Потом ему дали ещё, и он опять всё украл. Понимая, что в третий раз ему такую кражу не позволит даже эта власть, он действительно строит мост, который в итоге обошелся казне в три раза больше реальной стоимости. Если вы посмотрите на Керченский мост, космодром «Восточный» или «Санкт-Петербург Арена», то убедитесь в справедливости моих слов».

Что касается прогноза на будущее и того, как изменится вышеприведённая статистика летом и осенью, то Кагарлицкий предположил, что экономическая ситуация резко не изменится. Однако может вырасти число тех, кто из неё сделает выводы, причём очень неудобные для власти.

Напомним, что 12 декабря председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок рассказала, что, по результатам опросов, почти 42% граждан РФ признались, что денег им хватает только на еду. Купить одежду уже затруднительно. А 15% вообще за чертой бедности и говорят, что им не хватает даже на еду. Снижается доступ к спорту, культурным учреждениям и заостряется тезис о сложившейся в стране социальной несправедливости. Эксперты прогнозируют экономике РФ очень болезненный и, скорее всего, разрушительный качественный переход. Условно нулевая инфляция больше никого не успокаивает, а жилищный кризис и падение спроса на недвижимость только подтверждают мрачные прогнозы.

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