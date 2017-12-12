Екатеринбург, 12 декабря, 2017, 17:59 — ИА Регнум. В Среднеуральске Свердловской области ограничено движение общественного транспорта. Под запрет попало движение по нескольким улицам города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД.

Николай Сверчков. В метель. 1857

Причиной стали нечищенные от снега и льда улицы. В ГИБДД поясняют, что ранее выдавали администрации города предписания об устранении нарушений. Но выполнения не дождались.

В мэрии Среднеуральска пока не прокомментировали заявление ГИБДД.

Отметим, с начала зимнего периода 2017−2018 года этот случай в регионе уже не первый. Ранее по той же причине для общественного транспорта была закрыта дорога, соединяющая Ревду, Дегтярск и Курганово. Впрочем, движение по ней уже возобновлено.

Кроме того, в разные годы движение общественного транспорта ограничивалось в нескольких городах региона. Как правило, после этой меры дороги расчищали.

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