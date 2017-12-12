Воронеж, 12 декабря, 2017, 16:58 — ИА Регнум. Губернатора Воронежской области Алексея Гордеева называют в числе возможных преемников Александра Беглова на посту полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе.

Алексей Жерносеков ИА REGNUM Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев не комментирует слухи о своем уходе

О том, что именно воронежский губернатор может занять пост полпреда по ЦФО, сообщил 12 декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, близкие «к администрации президента и правительству Воронежской области». Кто может заменить самого Гордеева на посту губернатора, не называется.

Вместе с тем, никакой официальной информации о возможной смене места работы Алексеем Гордеевым нет. Сам глава региона отказался говорить с журналистами на эту тему, в пресс-службе правительства региона также не стали комментировать слухи.

Алексей Гордеев руководит Воронежской областью с 2009 года. До этого он руководил министерством сельского хозяйства РФ. В 2014 году Гордеев был переизбран на новый срок — на выборах свои голоса за него отдали почти 90% жителей. Срок полномочий на посту губернатора у него истекает в 2019 году, напоминает ИА REGNUM.

Алексей Жерносеков ИА REGNUM Срок губернаторских полномочий Гордеева истекает в 2019 году

Сам Алексей Гордеев с самого начала заявлял, что намерен отработать два полных срока, чтобы выполнить поставленные задачи, в их числе — выход на лидирующие позиции по темпам роста промышленности и сельского хозяйства. На посту губернатора Алексей Гордеев также не раз выступал с критикой и предложениями в адрес федерального правительства.

Добавим, что слухи о возможной отставке с поста полпреда ЦФО Александра Беглова появились в СМИ несколько дней назад. Впрочем, слухи об уходе Беглова появлялись и ранее: так, в 2016 году активно обсуждалась возможность перехода на должность полпреда губернатора Московской области Андрея Воробьева.