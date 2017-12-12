Москва, 12 декабря, 2017, 16:34 — ИА Регнум. В 2016 году из всех поручений президента РФ в области экологического развития чиновники выполнили лишь 34%, считает председатель комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева. Об этом она заявила 12 декабря на пленарном заседании Общественной палаты РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусорный контейнер

«Объявленный годом экологии 2017 год ознаменовался всплеском гражданской активности и привлечением внимания к окружающей среде, — отметила Дударева. — По данным ВЦИОМ, почти 60% граждан РФ проявляют интерес к вопросам экологии. В обществе сформирован запрос на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды. Всё чаще люди интересуются, куда уходит мусор».

Отвечая на эту потребность общества, в ОП РФ, по словам Дударевой, отработали методологию общественного контроля с применением техническим средств. В частности, провели эксперимент по закладке GPS-трекеров в мусорные контейнеры Москвы. Акция позволила выявить конечные точки незаконного размещения отходов. Её рассчитывают повторить в регионах, заложив уже 1000 трекеров.

Кроме того, председатель комиссии рассказала, как в РФ исполняются поручения президента в области экологического развития. Так, в 2016 году было исполнено только 34% поручений.

«Всё чаще в регионах возникают социально-экологические конфликты, в которых члены Общественной палаты выступают в качестве медиаторов, — пояснила Дударева. — Мы сдерживаем данную повестку, чтобы она не ушла в политический контекст».

В качестве примера она привела ситуацию с ТБО «Малинки», против которого протестуют жители окрестных населённых пунктов.

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«Чтобы предотвратить возникновение экологических спекуляций и социальных противоречий, в комиссии идет экспертная оценка деятельности более 2 тыс. НКО в сфере экологии, — отметила она. — Только четверть из них проявляет активность. Остальные существуют только на бумаге».

Также она рассказала о скором запуске информационно-аналитического проекта «Экологический пресс-центр». Главная задача этого проекта, по словам Дударевой, обеспечение жителей страны достоверной информацией о состоянии окружающей среды, так как в Общественную палату РФ поступает большое количество обращений от граждан и НКО, которые жалуются на нарушения прав в области охраны окружающей среды. Отмечается рост социальной напряжённости, вызванный недоступностью и недостаточной открытостью экологической информации.

Напомним, что в РФ с 1 января 2019 года будет запрещено захоронение покрышек, бумаги, картона и бумажной упаковки, шин, полиэтилена и полиэтиленовой упаковки, стекла и стеклянной тары. Эксперты предупреждают, что этому времени должна быть создана система сбора и утилизации продукции. И если по шинам ситуация ясная — в стране достаточное количество мощностей даже для утилизации 50% образующихся шин (это не включая цементные заводы, являющиеся потребителями изношенных шин), то по другим видам отходов не все предложения будут реализованы быстро в связи с постепенным наращиванием технологических мощностей для переработки отходов.

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