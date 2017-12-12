Чиновники не спешат выполнять поручения Путина по развитию экологии
Москва, 12 декабря, 2017, 16:34 — ИА Регнум. В 2016 году из всех поручений президента РФ в области экологического развития чиновники выполнили лишь 34%, считает председатель комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева. Об этом она заявила 12 декабря на пленарном заседании Общественной палаты РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Объявленный годом экологии 2017 год ознаменовался всплеском гражданской активности и привлечением внимания к окружающей среде, — отметила Дударева. — По данным ВЦИОМ, почти 60% граждан РФ проявляют интерес к вопросам экологии. В обществе сформирован запрос на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды. Всё чаще люди интересуются, куда уходит мусор».
Отвечая на эту потребность общества, в ОП РФ, по словам Дударевой, отработали методологию общественного контроля с применением техническим средств. В частности, провели эксперимент по закладке GPS-трекеров в мусорные контейнеры Москвы. Акция позволила выявить конечные точки незаконного размещения отходов. Её рассчитывают повторить в регионах, заложив уже 1000 трекеров.
Кроме того, председатель комиссии рассказала, как в РФ исполняются поручения президента в области экологического развития. Так, в 2016 году было исполнено только 34% поручений.
«Всё чаще в регионах возникают социально-экологические конфликты, в которых члены Общественной палаты выступают в качестве медиаторов, — пояснила Дударева. — Мы сдерживаем данную повестку, чтобы она не ушла в политический контекст».
В качестве примера она привела ситуацию с ТБО «Малинки», против которого протестуют жители окрестных населённых пунктов.
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«Чтобы предотвратить возникновение экологических спекуляций и социальных противоречий, в комиссии идет экспертная оценка деятельности более 2 тыс. НКО в сфере экологии, — отметила она. — Только четверть из них проявляет активность. Остальные существуют только на бумаге».
Также она рассказала о скором запуске информационно-аналитического проекта «Экологический пресс-центр». Главная задача этого проекта, по словам Дударевой, обеспечение жителей страны достоверной информацией о состоянии окружающей среды, так как в Общественную палату РФ поступает большое количество обращений от граждан и НКО, которые жалуются на нарушения прав в области охраны окружающей среды. Отмечается рост социальной напряжённости, вызванный недоступностью и недостаточной открытостью экологической информации.
Напомним, что в РФ с 1 января 2019 года будет запрещено захоронение покрышек, бумаги, картона и бумажной упаковки, шин, полиэтилена и полиэтиленовой упаковки, стекла и стеклянной тары. Эксперты предупреждают, что этому времени должна быть создана система сбора и утилизации продукции. И если по шинам ситуация ясная — в стране достаточное количество мощностей даже для утилизации 50% образующихся шин (это не включая цементные заводы, являющиеся потребителями изношенных шин), то по другим видам отходов не все предложения будут реализованы быстро в связи с постепенным наращиванием технологических мощностей для переработки отходов.
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