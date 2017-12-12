Москва, 13 декабря, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Сегодня, 13 декабря, Госдума в первом чтении обсудит пакет законопроектов, направленных на улучшении демографической ситуации в России, сообщает ИА REGNUM. С инициативами выступил президент РФ Владимир Путин.

Кузьма Петров-Водкин. Петроградская Мадонна. 1920

Выплаты на ребенка

Первый законопроект предполагает выплаты на ребенка до полутора лет. Размер выплаты будет привязан к значению прожиточного минимума ребенка за второй квартал предыдущего года в регионе.

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ.

Ежемесячная выплата будет назначаться на срок один год. По истечении этого срока гражданин должен будет подать новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет.

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Средний размер ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка составит: в 2018 году — 10 523 рубля; в 2019 году — 10 836 рублей; в 2020 году — 11 143 рубля, следует из сопроводительных документов.

По словам главы Минтруда Максима Топилина, в 2018 году минимальный объем выплат будет в Белгородской области, максимальный — в Чукотском автономном округе.

Материнский капитал

Вторым законопроектом, который Госдума обсудит в первом чтении, предполагается продление программы маткапитала до конца 2021 года. Действие закона распространяется на семьи с детьми, рожденными или усыновленными в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2018 года.

Кроме того, граждане получат право направлять средства маткапитала на оплату услуг по программам дошкольного образования, пока их ребенку не исполнится три года. После этого средства можно будет использовать только для уплаты первоначального взноса или погашение основного долга и уплаты процентов по ипотеке, а также для приобретения товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

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Министр труда и соцзащиты Максим Топилин ранее сообщил, что индексация материнского капитала в стране произойдет в 2020 году и составит 4%. Таким образом, сумма выплаты увеличится с 453 тыс. рублей до 471 тыс. рублей.

Демографические инициативы

Президент РФ Владимир Путин ранее озвучил ряд инициатив в социально-демографической сфере. В частности, президент предложил продлить программу по выплате маткапитала до конца 2021 года, запустить спецпрограмму ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок. Кроме того, с января 2018 года будет установлена адресная ежемесячная денежная выплата семьям при рождении первенца, которая будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет полутора лет.

Как уточнила позднее вице-премьер Ольга Голодец, всего на эти меры за 2018−2020 годы потребуется около 500 млрд рублей. Средства уже предусмотрены в федеральном бюджете на 2018−2020 годы.