Москва, 12 декабря, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Российский рубль начал реагировать на поведение нефтяных цен только 12 декабря во второй половине дня. До этого инвесторы в большей степени ориентировались на внутренние показатели по спросу и предложению валюты, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«За нефтью всё-таки следят, но инвесторы прекрасно понимают, что спекулятивная составляющая, которая толкает баррель к пикам, потеряет свою силу также быстро, как и возникла», — пояснила эксперт.

Внимание российских трейдеров постепенно уходит в сторону пятничного заседания Центробанка РФ (15 декабря). Несмотря на официальные инфляционные минимумы, рынок готов к снижению ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до 8% годовых.

«Дальше, скорее всего, регулятор возьмет паузу длиной до конца марта 2018 года для того, чтобы оценить перспективы», — полагает Бодрова.

Однако до пятничного заседания ЦБ РФ еще будут интересные события — встречи ФРС, ЕЦБ, Банка Англии, и большое количество важной статистики.

«Если в этом потоке информации найдется что-то яркое и неожиданное, доллар и евро обязательно проявят это в реакциях. «Американец» вернется выше 59 рублей, как только сырьевая истерика уляжется», — считает эксперт.

Добавим, 12 декабря доллар США стоит 58,84 руб. (-0,3%). Евро торгуется по 69,28 руб. (-0,3%). Официальные курсы ЦБ РФ на среду, 13 декабря, составляют 58,83 руб. за американскую валюту и 69,29 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 40 и 51 копейку соответственно.

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