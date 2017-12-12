Донецк, 12 декабря, 2017, 13:58 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 11 декабря, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии 14 раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 35 раз, сообщают 12 декабря пресс-службы оборонных ведомств ЛНР и ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили 14 раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Первомайск, Донецкий, Калиново, Фрунзе, Лозовое, Нижнее Лозовое, Долгое, Калиновка.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, артиллерийские снаряды 122 мм, вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы АГС, ручные противотанковые гранатометы РПГ, станковые противотанковые гранатометы СПГ, зенитные установки ЗУ-23−2 и стрелковое оружие.

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Согласно сообщению министерства обороны ДНР, один солдат республики погиб, еще трое были ранены. Всего украинские силовики нарушили режим тишины 35 раз. Под огнем оказалось 18 населенных пунктов.

Артиллерийским огнем украинских силовиков был ранен мирный житель 1955 года рождения в Докучаевске. Также в результате обстрелов был поврежден один дом в поселке Зайцево, пять домов, одна автозаправочная станция и газопровод в Докучаевске.

Штаб «АТО» зафиксировал 22 случая обстрела своих позиций со стороны республик.

На Донецком и Луганском направлении штаб «АТО» зафиксировал обстрелы украинских позиций возле Луганского, Лозового, Крымского, Зайцево, Троицкого, Новоалександровки, Березово, Водяного, Богдановки.

Напомним, гражданская война в Донбассе продолжается с 2014 года. Обе стороны подписали Минские соглашения о мирном урегулировании конфликта, однако Киев по-прежнему обстреливает территории ДНР и ЛНР.