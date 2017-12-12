Москва, 12 декабря, 2017, 12:43 — ИА Регнум. Об ответных мерах России в отношении американских СМИ рассказал 12 декабря на пресс-конференции председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике сенатор Алексей Пушков.

(сс) ccipeggy СМИ

Отмечая, что ответные меры РФ будет применять в связи с давлением на телеканал RT в США, Пушков допустил применение ассиметричных мер в том смысле, что ответ может быть непропорционально сильным.

«Мы не должны исходить из того, что вот там по двум нашим СМИ нанесли удар, и мы обязательно должны выбрать два. Мы можем выбрать и семь, и восемь. Зеркальные — это означает того же типа, это не означает, что полная симметрия», — подчеркнул сенатор.

Такой ответ способен обозначить другой стороне перспективу, добавил он. Пушков также отметил, что, в США, по его мнению, уже осознают реальность этой перспективы.

Также сенатор заметил, что исходя из величины аудитории RT в США, «ничего сравнимого с RT в Соединённых Штатах мы иностранным агентом не объявили». Алексей Пушков сообщил, что сейчас очень многое зависит от реакции американской стороны.

«Не ответить мы не могли, там это должны понять. Ответили мы, мне кажется, более чем соразмерно», — сказал Пушков.

Если США сочтут, что «надо остановиться», добавил он, то «мы все остановимся».

Напомним, 5 декабря Минюст России включил девять средств массовой информации в список иностранных агентов.

Иностранными СМИ, выполняющими функции иноагента, были признаны «Голос Америки», «Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода» (РСЕ/РС), телеканал «Настоящее Время».

Кроме того, в реестр попали татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (AzatliqRadiosi), «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии».

Также отметим, что 25 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в России иноагентами.