В детсадах Белгорода в 2018 году появится 700 новых мест
Белгород, 12 декабря, 2017, 12:38 — ИА Регнум. В Белгороде в 2017 году удалось создать более 700 дополнительных мест в детских садах, и еще столько же планируют сформировать в 2018-м благодаря строительству новых дошкольных учреждений и формированию дошкольных групп на базе школ. Как сообщила пресс-служба мэрии, о сокращении дефицита мест в детских садах говорили на оперативном совещании 11 декабря.
По словам заместителя руководителя управления образования Татьяны Березки, этот вопрос находится на особом контроле. Сейчас дошкольные организации всех форм собственности в Белгороде посещают почти 20 тысяч детей. В 2017 году удалось создать более 700 дополнительных мест за счет открытия дошкольных групп на базе школ №№ 24 и 50, «переформатирования» существующих групп, а также развития частных детсадов.
Почти такое же количество мест планируют создать в 2018 году. Новые группы появятся на базе школ в микрорайонах «Новый-2» и «Луч». Ремонтируется здание детсада на улице Горького, работы должны быть завершены ко Дню города. Два новых дошкольных учреждения появятся на улицах Лермонтова и Садовой. Мэрия заключает с застройщиками инвестиционные соглашения, по которым детсады будут построены в жилом комплексе «Париж» и микрорайоне «Спутник».
Однако проблема нехватки мест в детсадах полностью до сих пор не решена, и особенно острой она является в микрорайонах «Крейда» и «Южный». Чтобы ликвидировать очереди, администрация призывает на помощь частных предпринимателей, которым предоставляет льготы при открытии коммерческих детских садов. Руководителям частных садов власти предоставляют консультации, льготные условия аренды муниципальных помещений, а также субсидируют часть коммунальных расходов. При этом многодетные и малоимущие семьи, если отдают ребенка в частный детсад, платят за него столько же, сколько и в государственных учреждениях.
По итогам совещания мэр Белгорода Константин Полежаев заявил, что нужно отрабатывать механизмы, благодаря которым коммерсанты смогут открывать частные детсады «при максимальной поддержке властей».