Белгород, 12 декабря, 2017, 12:38 — ИА Регнум. В Белгороде в 2017 году удалось создать более 700 дополнительных мест в детских садах, и еще столько же планируют сформировать в 2018-м благодаря строительству новых дошкольных учреждений и формированию дошкольных групп на базе школ. Как сообщила пресс-служба мэрии, о сокращении дефицита мест в детских садах говорили на оперативном совещании 11 декабря.

Марина Каширская ИА REGNUM Детский сад

По словам заместителя руководителя управления образования Татьяны Березки, этот вопрос находится на особом контроле. Сейчас дошкольные организации всех форм собственности в Белгороде посещают почти 20 тысяч детей. В 2017 году удалось создать более 700 дополнительных мест за счет открытия дошкольных групп на базе школ №№ 24 и 50, «переформатирования» существующих групп, а также развития частных детсадов.

Почти такое же количество мест планируют создать в 2018 году. Новые группы появятся на базе школ в микрорайонах «Новый-2» и «Луч». Ремонтируется здание детсада на улице Горького, работы должны быть завершены ко Дню города. Два новых дошкольных учреждения появятся на улицах Лермонтова и Садовой. Мэрия заключает с застройщиками инвестиционные соглашения, по которым детсады будут построены в жилом комплексе «Париж» и микрорайоне «Спутник».

Однако проблема нехватки мест в детсадах полностью до сих пор не решена, и особенно острой она является в микрорайонах «Крейда» и «Южный». Чтобы ликвидировать очереди, администрация призывает на помощь частных предпринимателей, которым предоставляет льготы при открытии коммерческих детских садов. Руководителям частных садов власти предоставляют консультации, льготные условия аренды муниципальных помещений, а также субсидируют часть коммунальных расходов. При этом многодетные и малоимущие семьи, если отдают ребенка в частный детсад, платят за него столько же, сколько и в государственных учреждениях.

По итогам совещания мэр Белгорода Константин Полежаев заявил, что нужно отрабатывать механизмы, благодаря которым коммерсанты смогут открывать частные детсады «при максимальной поддержке властей».