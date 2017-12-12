Москва, 12 декабря, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Сегодня, 12 декабря, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил жителей России с Днем Конституции. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Sokolniki.com Конституция РФ

В тексте поздравления премьер-министра отмечается, что «12 декабря — одна из главных памятных дат для России».

«Сегодня отмечается одна из главных памятных дат нашей страны — День Конституции РФ. С праздником!», — говорится в праздничном приветствии Дмитрия Медведева.

Отметим, Конституция РФ — высший нормативный правовой акт страны. Принята 12 декабря 1993 года. Главный документ страны обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы конституционного строя России.

Президент России Борис Ельцин 19 сентября 1994 года объявил 12 декабря государственным праздником.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, 64% граждан считают, что главный документ России соблюдается лишь отчасти. А по мнению 52% граждан, необходимо внести в текст Конституции России коррективы.

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