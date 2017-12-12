Москва, 12 декабря, 2017, 10:23 — ИА Регнум. Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 года, в целом отвечает нуждам народа. Об этом заявили 65% граждан. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Ozon.ru Конституция РФ

Среди молодых людей в возрасте 18−24 лет так считают 79%, среди 60-летних и старше — 60%. Противоположного мнения придерживаются 28% опрошенных.

20% респондентов выразили уверенность, что власти в России соблюдают Конституцию полностью (30% среди сторонников «Единой России»).

64% опрошенных считают, что главный документ России соблюдается лишь отчасти.

По мнению 52% граждан, необходимо внести в текст Конституции России коррективы.

К наиболее острым вопросам, требующим отражения в Конституции, российские граждане относят зарплаты, пенсии, бесплатную медицину и образование.

Опрос проведен 8−9 декабря 2017 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 12 декабря, президент России Владимир Путин проведет встречу с судьями Конституционного суда РФ. Встреча президента с судьями Конституционного суда приурочена к празднованию государственного праздника — Дня Конституции РФ.

Напомним, согласно опросу, 37% граждан никогда не читали Конституцию Российской Федерации.

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