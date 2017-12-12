Берн, 12 декабря, 2017, 09:00 — ИА Регнум. В наступающем году рассчитывать на мир не приходится. В настоящий момент в мире существуют два основных центра напряженности — конфронтация между КНДР и США на Корейском полуострове и между Ираном и Саудовской Аравией на Ближнем Востоке, — которые могут вылиться в глобальный конфликт уже в 2018 году, пишет бывший швейцарский дипломат, а ныне обозреватель ежедневной швейцарской газеты Le Temps Франсуа Нордманн.

The Official CTBTO Photostream Ядерный взрыв

«Геополитическая ситуация в мире продолжает ухудшаться, — пишет эксперт, — риск войны увеличивается, пусть население и не осознаёт этого». Корейский полуостров и Ближний Восток — именно эти две «горячие точки» вызывают особую озабоченность швейцарского дипломата.

По подсчетам специалиста по ядерным вопросам из Международного института стратегических исследований в Лондоне Марка Фитцпатрика, война с Северной Кореей в 2018 году может состояться с 50%-ной вероятностью. Маловероятно, что КНДР откажется от своих ядерных экспериментов и ракетной программы, даже несмотря на давление США и Китая, подчеркивает эксперт.

Не так давно глава МИД Северной Кореи Ри Юнхо предупредил Организацию Объединённых Наций о намерении его страны провести ядерные испытания в атмосфере над Тихим океаном. При этом напомним, что южная часть океана, а также Юго-Восточная Азия являются безъядерными зонами, согласно договору Раротонга (1985) и Бангкокскому договору (1995).

На другом конце Азии интересы игроков распределились ещё более «неравномерно», отмечает эксперт. Эр-Рияд сильно обеспокоен растущим влиянием Тегерана после поражения террористической группировки «Исламское государство» (запрещённой на территории России), которое уже распространилось на Иракский Курдистан, Сирийский Курдистан и Турцию. Иракским силам, объединившимся с Корпусом Стражей Иранской революции, уже удалось захватить Киркук и Эрбиль.

Новый баланс сил на Ближнем Востоке, помимо всего прочего, характеризуется и укреплением позиций Ирана в Средиземноморье. Всё это не может не вызывать озабоченности со стороны Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов, подчеркивает Нордманн.

Геополитическая повестка дня показывает, что стабильности в регионе не придется ждать еще долго, отмечает дипломат: недавний ракетный удар по Эр-Рияду, приписанный союзникам Ирана в Йемене, сам Йемен, увязший в гражданской войне, напряжённость вокруг Ливана, связанная с технической отставкой премьер-министра Саада Харири, а теперь и эскалация арабо-израильского конфликта — все это наводит экспертов на мысль относительно «открытия нового фронта» на Ближнем Востоке.

Итак, 2018 год не станет «годом мира», подводит итог Франсуа Нордманн.

Граница между двумя Кореями остается одним из самых военизированных районов планеты, а Ближний Восток — одной из ее самых «горячих точек». Не стоит также забывать, что ещё 28 июля текущего года Пхеньян запустил межконтинентальную ракету, теоретически способную достичь Соединённых Штатов, и теоретически ничто не мешает КНДР размещать на своей территории ракеты меньшей дальности, с радиусом поражения, включающим Южную Корею, Японию и тот же Гуам. Однако опасно и другое: Пхеньян наносит настоящий удар по глобальной проблеме нераспространения ядерного оружия, считает Нордманн. Помимо того, что Северная Корея может спровоцировать новые ядерные претензии и устремления в регионе, ее пример потенциально может убедить Иран отказаться от соглашения по собственной ядерной программе.

Что в этой ситуации более всего примечательно, швейцарский эксперт, давая геополитическую оценку современным угрозам и вызовам международной безопасности, ни разу не упоминает Россию — ни в качестве стороны конфликта, способного привести мир к новой войне уже в 2018 году, ни в качестве «угрозы» как таковой. Судя по экспертным оценкам, если мировая война все же состоится, то без участия России.