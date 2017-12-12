Берлин, 12 декабря, 2017, 07:48 — ИА Регнум. Председатель СДПГ Матрин Шульц заявил о намерении преобразовать Европейский союз в Соединенные Штаты Европы с общим конституционным договором до 2025 года, сообщает 11 декабря немецкое издание Die Welt. Члены ЕС, которые не поддержат будущую федеральную конституцию, должны будут автоматически покинуть Союз, подчеркнул 61-летний политик на очередном партийном съезде в Берлине. Партия также проголосовала за продуктивные переговоры с ХДС/ХСС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Астроном

«Европа — это страхование нашего образа жизни. Это единственный шанс для того, чтобы мы смогли выдержать международную конкуренцию с другими крупными регионами», — заявил Шульц.

По его словам, федеральная Европа не будет угрожать отдельно входящим в нее национальным государствам, а лишь станет разумным дополнением к ним. Конституционный договор объединенной Европы должен быть составлен конвентом, включающим в себя и гражданское общество, и народ, а «те, кто будет против, должны будут выйти из состава Европейского союза», — заявил политик.

Подобной реформой Шульц хочет остановить стремительное распространение сепаратистских и националистских идей в Европе, указывая на успех правопопулистских партий на выборах во Франции, в Нидерландах, в Финляндии, Дании, Австрии и даже Германии. «Если мы не изменим курс, если мы не укрепим Европу конкретными практическими действиями, то эти силы возьмут верх», — отмечает политик.

СДПГ возвращается к идеям почти вековой давности, ведь идея создания Соединенных Штатов Европы (СШЕ) по примеру США существует значительно дольше, чем сам Европейский союз. Сами же социал-демократы впервые высказались в ее поддержку еще в 1925 году, и теперь их лидер Мартин Шульц предлагает конкретный срок реализации этой идеи — ровно через 100 лет после того, как СДПГ впервые поддержала подобный шаг.

Однако даже внутри самой Германии идею восприняли неоднозначно. Федеральный канцлер Ангела Меркель заявила, что создание СШЕ не является для нее первостепенной задачей. Вместо этого канцлер подчеркнула необходимость укрепления наиболее уязвимых сторон европолитики и призвала сделать Европейский экономический и валютный союз «устойчивым к бурям и кризисам».

«Мы должны быть сильны экономически и лучше сотрудничать в сфере обороны. Мы также должны проводить совместную внешнюю политику и совместную политику в области развития, чтобы нас действительно всерьез воспринимали в качестве европейского континента и Союза. Я думаю, что способность к этим действиям, а не обозначение целей, должна стать теперь первостепенной задачей, — подчеркнула канцлер. — Поэтому свою основную задачу я вижу в том, чтобы к 2025 году могли сказать: достигнуто более тесное сотрудничество в области обороны, а также по другим названным мною вопросам».

Председатель земельной группы ХСС в бундестаге Александр Добриндт и вовсе назвал Шульца «европейским радикалом». «Того, кто требует создания Соединенных Штатов Европы до 2025 года и кто хочет тем самым развалить национальные государства в течение ближайших семи лет, кто хочет выбросить из ЕС всех тех, кто не согласен подчиниться этому диктату, — того следует, пожалуй, назвать европейским радикалом», — подверг он критике лидера социал-демократов. «Он хочет вышвырнуть тех, кто не разделяет его взглядов о Европе. Однако Европа функционирует лишь как совместный проект, а не как поход против инакомыслящих», — подытожил Добриндт.

«Зеленые» восприняли идею Шульца более благосклонно, однако дату завершения трансформации назвали «произвольной». Внешнеполитический эксперт «зеленых» и бывший депутат Европарламента Франциска Брантнер отреагировала на высказывания Шульца довольно сдержанно: «Было бы хорошо, если бы Мартин Шульц в одной из последующих «больших коалиций» смог бы добиться принятия более конкретных необходимых шагов, таких как углубление экономического и валютного союза», — отметила эксперт в интервью Die Welt.