Вашингтон, 12 декабря, 2017, 05:58 — ИА Регнум. Террористы, чья вина доказана, являются категорией людей, заслуживающих смертной казни, считает американский президент Дональд Трамп, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Комната для смертельных инъекций

«Те, кто признаны виновными в участии в террористических атаках, заслуживают высшей меры наказания, предусмотренной законодательством, включая в определенных случаях смертную казнь», — считает Трамп.

По мнению американского лидера, США должны решительно выступать против терроризма и экстремизма. Он отметил, что американские госучреждения должны быть уверены, что смогут противостоять террористам.

Отметим, заявление Трампа сделано после очередного теракта в Нью-Йорке.

Напомним, в Нью-Йорке утром 11 декабря прогремел взрыв. Бомба была взорвана на городском автовокзале выходцем из Бангладеш.

Ранения получили три человека, в том числе подозреваемый. Как отметили в посольство РФ в США, среди пострадавших не было российских граждан.

Власти признали случившееся актом террора. По данным правоохранителей, подозреваемый связан с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).