Тель-Авив, Израиль, 12 декабря, 2017, 05:10 — ИА Регнум. Обстрел сектора Газа израильскими танками и самолетами проведен в ответ на ракетные пуски движения ХАМАС, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Israel Defense Forces Израильский танк Merkava Mk IV

«В ответ на ракету, запущенную в направлении Израиля, танк и Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля обстреляли террористические посты ХАМАС в северном секторе Газа», — говорится в сообщении.

Израильские военные назвали ракетный обстрел со стороны Газы «враждебным актом», а ХАМАС — террористической организацией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередная ракета, запущенная из Газы, была перехвачена израильскими ПВО. О пострадавших не сообщалось.

Обострение палестино-израильского конфликта спровоцировано Вашингтоном, признавшим 6 декабря Иерусалим столицей Израиля. С того дня с территории Газы по Израилю было запущено несколько ракет.

10 декабря официальный представитель израильской полиции Мики Розенфельд заявил, что одна из ракет упала на территорию детского сада в городе Сдероте (Израиль). Люди не пострадали, повреждение получило здание.