* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 12 декабря, 2017, 00:53 — ИА Регнум. Просьба о помощи с обращением в комиссию по вопросам помилования поступила к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой от осужденной за пособничество террористической группировке «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) Варвары Карауловой, написал адвокат Сергей Бадамшин в Facebook.

Павел Караулов Варвара Караулова

Как указал юрист, омбудсмен обещала Карауловой (изменившей имя на «Александру Иванову») помощь.

«Ранее Москалькова обещала помочь Варваре, — написал Бадамшин. — Надеюсь, что обещание не разойдется с делом».

Напомним, обвинительный приговор Верховного суда РФ в отношении Карауловой вступил в силу 22 марта 2017 года. С момента ее задержания до сегодняшнего дня прошло два года и два месяца.

На момент ареста Караулова училась на втором курсе МГУ. Задержана была в Стамбуле (Турция) при попытке вылететь в Сирию.

Девушка намеревалась присоединиться в Сирии к ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ее действия были квалифицированы как приготовление к участию в деятельности террористической организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября Бадамшин заявил, что его клиентка собирается продолжить обучение, отбывая наказание: теперь она будет учиться на юриста в университете «Синергия».