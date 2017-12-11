Москва, 12 декабря, 2017, 01:04 — ИА Регнум. Своим решением о признании Иерусалима столицей Израиля Дональд Трамп попытался устроить провокацию против Ирана. Геополитические неудачи вынуждают США действовать наглее и менее опрометчиво, ставя под удар интересы собственных союзников, и перенос посольства полностью укладывается в эту логику. На практике такой курс приводит лишь к падению международного авторитета США. Об этом 11 декабря заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Храмовая гора. Иерусалим

«В этом была очень важная внешнеполитическая составляющая: я полагаю, что США пытались провоцировать Иран на какие-то действия. Какие действия? США очень бы хотели, чтобы Иран влез в поддержку, например, ХАМАС по нанесению удара по Израилю. Чтобы Иран усилил деятельность «Хезболлы» на Голанских высотах… То есть США пытались спровоцировать Иран — то же самое, что Саудовская Аравия сделала несколько раньше, когда пыталась провоцировать внутренний кризис в Ливане путём отставки премьер-министра Саада Харири», — заявил Евсеев.

«То же самое сделал фактически Трамп. Он ожидал, что Иран здесь втянется. Но Иран не втянулся — и это самое главное», — подчеркнул он.

По его мнению, действия американского президента Дональда Трампа во многом продиктованы желанием достичь такого баланса сил, при котором Вашингтон получит достаточную «свободу рук», чтобы не зависеть ни от Совета Безопасности ООН, ни от ООН в целом, ни от каких-то других организаций и даже от собственных союзников. Однако это «сильно способствует падению их авторитета и ослаблению союзнических отношений», указал Евсеев.

«Фактическое подталкивание России и желание выйти из Договора по ликвидации ракет средней и малой дальности с размещением в Германии и Франции баллистических ракет средней дальности очень сильно настораживает европейцев, потому что им это не нужно», — напомнил он.

Однако схожие процессы идут и в регионе Восточной Азии, где Япония и Южная Корея всё сильнее тяготятся свою роль «разменной монеты» в решении китайско-американских противоречий. Если было бы не так, то вряд ли была возможна договорённость министерств обороны России и Японии о проведении в 2018 году 27 совместных мероприятий, полагает политолог.

«Япония идёт на ограниченное военное сотрудничество с Российской Федерацией. Южная Корея также хочет пойти на такое сотрудничество с Российской Федерацией. Союзники сейчас в США не уверены. И это видно в том числе на Ближнем Востоке по Иордании… В ситуации, когда возникает необходимость некой страховки, для всех союзников США, включая Израиль, повышается роль России. В России появляется не альтернатива США, но Россия — дополнительная точка опоры», — указал Евсеев.

6 декабря президент США Дональд Трамп принял решение о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, признав, таким образом, спорный город столицей Израиля. Данное решение поддержал пока лишь сам Израиль. Тем временем Лига арабских государств (ЛАГ) призвала Соединенные Штаты отменить принятое решение о признании Иерусалима столицей Израиля, охарактеризовав его недействительным и нарушающим международное законодательство, а также противоречащим решениям Совета Безопасности ООН. Соответствующее коммюнике было принято по результатам экстренного заседания министров иностранных дел стран — участников ЛАГ.