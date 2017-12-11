Нью-Йорк, США, 11 декабря, 2017, 23:25 — ИА Регнум. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн выступил в Совете безопасности ООН с докладом о ситуации с правами человека в Северной Корее, передает Assoiated Press.

Roman Harak Северная Корея

По словам аль-Хусейна, в «ужасающей» ситуации из-за низкого уровня жизни и нарушения гражданских прав находятся не менее 13 млн жителей КНДР.

При этом Аль-Хусейн считает, что новый кризис в области прав человека в Северной Корее отчасти могли спровоцировать санкции ООН — в КНДР практически не поступает гуманитарная помощь.

Кроме того, внешнее давление вызывает агрессию Пхеньяна в отношении собственных граждан, которые «регулярно подвергаются различным формам пыток и жестокого обращения».

Верховный комиссар по правам человека обратился к членам СБ ООН с просьбой «минимизировать» влияние санкций на жизнь и права граждан Северной Кореи.

Напомним, Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года. Международные санкции, поводом для которых является ракетно-ядерная программа КНДР, регулярно продлевались и ужесточались.