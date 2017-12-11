Анкара, 11 декабря, 2017, 22:58 — ИА Регнум. Поток российских туристов в Турцию в 2017 году увеличился почти в пять раз по сравнению с прошлым годом. Такие данные озвучил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 11 декабря в Анкаре.

Kremlin.ru Российско-турецкие переговоры. Анкара, 11 декабря 2017 года

«Весьма показательны темпы роста российского турпотока в Турцию. В этом году турецкие курорты посетили четыре миллиона россиян. Напомню, что в 2016 году это было всего 866 тысяч человек», — сказал президент России.

Говоря о результатах принятых ранее решений об отмене ограничений в торгово-экономической сфере, Владимир Путин также отметил рост взаимного товарооборота России и Турции.

«С января по сентябрь торговые потоки увеличились на 37% — до $15 млрд. За весь прошлый год этот показатель равнялся $15,8 млрд, то есть в этом году он явно будет превышен», — отметил он.

Также российский лидер сообщил, что за первые восемь месяцев 2017 года импорт турецкой сельхозпродукции в Россию увеличился в 1,8 раза.

В ходе состоявшихся переговоров, по словам Владимира Путина, шла дискуссия о возможных дальнейших шагах по наращиванию и либерализации торгово-экономических связей между двумя странами.

Напомним, ранее сегодня президент России также посетил Сирию и Египет. По итогам переговоров с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси Владимир Путин сообщил, что стороны готовы к возобновлению прямого авиасообщения между Москвой и Каиром в самое ближайшее время.

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