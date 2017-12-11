Москва, 11 декабря, 2017, 22:56 — ИА Регнум. В то время как спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорит об очередной волне ротации губернаторов, общественники не забывают о тех главах регионов, которые уже в статусе «экс» и «сидят». Так, с апреля 2017 года экс-глава Марий Эл, обвиняемый в получении взятки на 235 млн рублей, находится в СИЗО «Лефортово». Его неоднократно посещали представители общественных организаций, на этот раз о встрече с бывшим главой региона рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

По его словам, бывший глава Марий Эл жалуется на постоянную смену камер, недостаток солнца, невозможность свидания с сыном, традиционное для заключенных ухудшение здоровья, сообщает «Комсомольская правда. Казань».

Самой большой бедой для бывшего первого лица республики стало то, что никак не удается добиться свидания с сыном, который учится в Москве.

«Я очень просил следователя разрешить нам свидание. Потом даже писал уполномоченной по правам людей Москальковой. Она отправила бумагу в СК. И что вы думаете, после этого вместо свиданий следователь тут же сделали моего сына свидетелем по делу. Это просто свинство! Я, когда работал в органах, никогда так с людьми не поступал», — уверяет бывший чиновник.

Здоровье ухудшается, констатирует экс-политик, и виной тому пребывание в СИЗО.

«Заметил я, что зрение сильно упало. Просил, просил проверить, все никак. Это все из-за недостатка солнца. Понимаете, человеку нужно, чтобы солнце в глаза попадало. В камере и так его мало, так еще и мы с теневой стороны», — сказал он и добавил, что не стал просить перевода в другую камеру, поскольку сменил их уже восемь или девять, устал от переездов и привыкания к новым соседям.

Пожаловался бывший чиновник и на отсутствие вдохновения, отметив, что совсем перестал писать. При этом добавил, что зато начал заниматься спортом, чтобы облегчить суставную боль.

«У меня же неизлечимая болезнь, а таблетки, что я всегда принимал, мне не разрешают передать с воли. Тюремные не очень помогают», — сетует экс-глава Марий Эл.

А вот пищу в СИЗО он похвалил, отметив, что питание стало намного лучше.

«Гуще и вкуснее. Наверное, потому, что теперь наши соседи — бывшие высокие чины из ФСИН. Раньше, на воле, я вообще был в еде неприхотлив. Мог щи хлебать с куском мяса. А теперь мне так хочется рыбы. Видимо, организму не хватает фосфора. Но рыбу дают очень редко. И из ресторана сюда в «Лефортово» заказать ничего нельзя. Хотя, я знаю, что в других СИЗО такое не возбраняется», — поделился экс-руководитель.

В очередной раз он напомнил о своих заслугах и рассказал, что переживает о судьбе Марий Эл.

«Ведь я же когда пришел туда губернаторствовать, привел с собой очень много талантливых бизнесменов. Я инвестиций привлек 346 млрд рублей. То, как я руководил Марий Эл, даже Путин отмечал. Все те здания и строения… Он назвал меня творческим человеком», — вспомнил экс-глава республики, которая досталась новому главе Александру Евстифееву в предбанкротном состоянии.

В начале пребывания в СИЗО бывший руководитель Марий Эл жаловался на отсутствие горячей воды, жесткие матрасы. И тогда, и сейчас, он убеждает посетителей в своей невиновности и говорит, что не понимает, за что его держат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-глава Марий Эл был задержан 13 апреля. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»), фигурантом дела также являются глава компании «Телекомпания 12 регион» и депутат Госсобрания Марий Эл Николай Криваш.

Также в апреле 2017 года в Марий Эл возбуждено уголовное дело в отношении 61-летней экс-министра сельского хозяйства республики. Бывшая чиновница подозревается в совершении серии служебных подлогов.

По версии следствия, в 2015 году она трижды предоставляла ООО «Птицефабрика Акашевская» письма, содержащие ложные сведения, на основании которых указанная организация получила кредит в банке. Уголовное дело позднее объединено в одно производство с делом экс-главы Марий Эл.

По информации следствия, глава региона через руководителя «Телекомпания 12 регион» получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Криваш был объявлен в международный розыск и арестован заочно. Экс-глава Марий Эл и другой фигурант дела находятся в СИЗО. Срок содержания их под стражей на заседании Басманного суда 6 декабря продлен до 12 февраля 2018 года.

В рамках расследования суд наложил обеспечительный арест на шесть объектов недвижимости Криваша — в Йошкар-Оле и подмосковном поселке Горки Ленинские. Обеспечительный арест был наложен на 23 объекта недвижимости — земельные участки, квартиры, здания в Йошкар-Оле и Москве, принадлежащие как экс-главе Марий Эл, так и его мачехе.

Затем были арестованы еще 116 объектов недвижимости шести компаний — дома, квартиры земельные участки, по версии следствия, аффилированных с членами семьи обвиняемого. Кадастровая стоимость имущества компаний ООО «Телекомпания 12 регион», ООО «Июнь 2006», ООО «Кардинал», ООО «Воскресенский парк», ООО «Марийский цемент» и ООО «Чукшинский карьер» составляет более 550 млн рублей. Также были арестованы более 60 млн рублей, изъятых в ходе обыска в доме экс-главы Марий Эл, а также из банковских ячеек. Позднее арест, наложенный на имущество предприятий, подконтрольных экс-главе республики, был снят.