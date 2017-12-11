Экс-глава Марий Эл: из ресторана в «Лефортово» заказать ничего нельзя
Москва, 11 декабря, 2017, 22:56 — ИА Регнум. В то время как спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорит об очередной волне ротации губернаторов, общественники не забывают о тех главах регионов, которые уже в статусе «экс» и «сидят». Так, с апреля 2017 года экс-глава Марий Эл, обвиняемый в получении взятки на 235 млн рублей, находится в СИЗО «Лефортово». Его неоднократно посещали представители общественных организаций, на этот раз о встрече с бывшим главой региона рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
По его словам, бывший глава Марий Эл жалуется на постоянную смену камер, недостаток солнца, невозможность свидания с сыном, традиционное для заключенных ухудшение здоровья, сообщает «Комсомольская правда. Казань».
Самой большой бедой для бывшего первого лица республики стало то, что никак не удается добиться свидания с сыном, который учится в Москве.
«Я очень просил следователя разрешить нам свидание. Потом даже писал уполномоченной по правам людей Москальковой. Она отправила бумагу в СК. И что вы думаете, после этого вместо свиданий следователь тут же сделали моего сына свидетелем по делу. Это просто свинство! Я, когда работал в органах, никогда так с людьми не поступал», — уверяет бывший чиновник.
Здоровье ухудшается, констатирует экс-политик, и виной тому пребывание в СИЗО.
«Заметил я, что зрение сильно упало. Просил, просил проверить, все никак. Это все из-за недостатка солнца. Понимаете, человеку нужно, чтобы солнце в глаза попадало. В камере и так его мало, так еще и мы с теневой стороны», — сказал он и добавил, что не стал просить перевода в другую камеру, поскольку сменил их уже восемь или девять, устал от переездов и привыкания к новым соседям.
Пожаловался бывший чиновник и на отсутствие вдохновения, отметив, что совсем перестал писать. При этом добавил, что зато начал заниматься спортом, чтобы облегчить суставную боль.
«У меня же неизлечимая болезнь, а таблетки, что я всегда принимал, мне не разрешают передать с воли. Тюремные не очень помогают», — сетует экс-глава Марий Эл.
А вот пищу в СИЗО он похвалил, отметив, что питание стало намного лучше.
«Гуще и вкуснее. Наверное, потому, что теперь наши соседи — бывшие высокие чины из ФСИН. Раньше, на воле, я вообще был в еде неприхотлив. Мог щи хлебать с куском мяса. А теперь мне так хочется рыбы. Видимо, организму не хватает фосфора. Но рыбу дают очень редко. И из ресторана сюда в «Лефортово» заказать ничего нельзя. Хотя, я знаю, что в других СИЗО такое не возбраняется», — поделился экс-руководитель.
В очередной раз он напомнил о своих заслугах и рассказал, что переживает о судьбе Марий Эл.
«Ведь я же когда пришел туда губернаторствовать, привел с собой очень много талантливых бизнесменов. Я инвестиций привлек 346 млрд рублей. То, как я руководил Марий Эл, даже Путин отмечал. Все те здания и строения… Он назвал меня творческим человеком», — вспомнил экс-глава республики, которая досталась новому главе Александру Евстифееву в предбанкротном состоянии.
В начале пребывания в СИЗО бывший руководитель Марий Эл жаловался на отсутствие горячей воды, жесткие матрасы. И тогда, и сейчас, он убеждает посетителей в своей невиновности и говорит, что не понимает, за что его держат.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-глава Марий Эл был задержан 13 апреля. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»), фигурантом дела также являются глава компании «Телекомпания 12 регион» и депутат Госсобрания Марий Эл Николай Криваш.
Также в апреле 2017 года в Марий Эл возбуждено уголовное дело в отношении 61-летней экс-министра сельского хозяйства республики. Бывшая чиновница подозревается в совершении серии служебных подлогов.
По версии следствия, в 2015 году она трижды предоставляла ООО «Птицефабрика Акашевская» письма, содержащие ложные сведения, на основании которых указанная организация получила кредит в банке. Уголовное дело позднее объединено в одно производство с делом экс-главы Марий Эл.
По информации следствия, глава региона через руководителя «Телекомпания 12 регион» получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.
Криваш был объявлен в международный розыск и арестован заочно. Экс-глава Марий Эл и другой фигурант дела находятся в СИЗО. Срок содержания их под стражей на заседании Басманного суда 6 декабря продлен до 12 февраля 2018 года.
В рамках расследования суд наложил обеспечительный арест на шесть объектов недвижимости Криваша — в Йошкар-Оле и подмосковном поселке Горки Ленинские. Обеспечительный арест был наложен на 23 объекта недвижимости — земельные участки, квартиры, здания в Йошкар-Оле и Москве, принадлежащие как экс-главе Марий Эл, так и его мачехе.
Затем были арестованы еще 116 объектов недвижимости шести компаний — дома, квартиры земельные участки, по версии следствия, аффилированных с членами семьи обвиняемого. Кадастровая стоимость имущества компаний ООО «Телекомпания 12 регион», ООО «Июнь 2006», ООО «Кардинал», ООО «Воскресенский парк», ООО «Марийский цемент» и ООО «Чукшинский карьер» составляет более 550 млн рублей. Также были арестованы более 60 млн рублей, изъятых в ходе обыска в доме экс-главы Марий Эл, а также из банковских ячеек. Позднее арест, наложенный на имущество предприятий, подконтрольных экс-главе республики, был снят.