Анкара, 11 декабря, 2017, 22:33 — ИА Регнум. Вопрос о поставках Турции российских зенитно-ракетных комплексов С-400 будет решён на текущей неделе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным 11 декабря в Анкаре.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

«Хочу сказать относительно С-400. Наши соответствующие органы проделают необходимую работу и в течение этой недели завершат её», — приводит заявление Эрдогана телеканал RT.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт на поставку систем ПВО С-400 Москва и Анкара заключили в сентябре этого года. Тогда же турецкая сторона сделала первый взнос по договору.

В ноябре министр обороны Турции Нуреттин Джаникли сообщил, что первая поставка С-400 должна состояться в 2019 году.

Решение руководства Турции о закупке российских систем ПВО вызвало негативную реакцию союзников страны по Североатлантическому альянсу, обеспокоенность намерениями Анкары выразил Пентагон. Военное ведомство США указало турецкой стороне на необходимость сохранения совместимости систем ПВО в рамках НАТО.

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