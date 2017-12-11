Пекин, 11 декабря, 2017, 21:19 — ИА Регнум. Территориальные споры в Южно-Китайском море обострились после вмешательства США, заявил аналитик Кен Моак, 11 ноября сообщает Asia Times.

Commander, U.S. Naval Forces E ВМФ США

По мнению эксперта, ситуация в Южно-Китайском море оставалась относительно спокойной до 2012 года, когда США обратили особое внимание на данный регион.

«Ситуация изменилась, когда в Вашингтоне решили, что Южно-Китайское море входит в сферу интересов национальной безопасности США», — заявил Моак.

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"В Белом доме провозгласили о «повороте в Азию», где должны были разместиться около 60% вооруженных сил США. Это решение встревожило Пекин, по этой причине строить искусственные острова стали более настойчиво», — добавил эксперт.

Напомним, в Южно-Китайском море располагаются острова Наньша (Спратли), на которые претендуют сразу несколько стран: их принадлежность Китаю оспаривается Вьетнамом, Тайванем, Малайзией, Филиппинами и Брунеем.

В Южно-Китайском море периодически появляются американские военные корабли, против чего всегда протестует Пекин.