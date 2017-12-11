Каир, 11 декабря, 2017, 19:33 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин пока не принял окончательного решения по поводу того, как именно он будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента России, которые пройдут 18 марта 2018 года. Об этом сегодня, 11 декабря, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам Пескова, Путин пока не определился, как именно он будет баллотироваться в президенты — как самовыдвиженец или от партии.

«Нет, пока нет. Как только будет принято решение, мы об этом сообщим», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Журналисты уточнили у Пескова, когда именно будет принято это решение. Он ответил, что это может произойти как до Нового года, так и позднее.

Кто возглавит предвыборный штаб Путина, Песков рассказывать не стал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 декабря президент Путин, выступая перед работниками Горьковского автомобильного завода (ГАЗ), заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента России на выборах 2018 года.

Правящая партия «Единая Россия» уже заявила, что поддерживает кандидатуру Путина, и он может выдвигаться от партии. В этом случае ему нужно лишь подать пакет соответствующих документов в ЦИК. Если же Путин захочет пойти на выборы в качестве самовыдвиженца, то ему потребуется собрать 300 тысяч подписей граждан России за свою кандидатуру.

Есть ещё третий вариант — выдвижение от непарламентской партии. В этом случае кандидату нужно собрать 100 тысяч подписей граждан России. Этот вариант вряд ли будет использован Путиным.