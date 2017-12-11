Вашингтон, 11 декабря, 2017, 18:42 — ИА Регнум. Министерство обороны США прокомментировало приказ президента Российской Федерации Владимира Путина о выводе основных российских сил с территории Сирийской Арабской Республики. Соответствующее заявление сделал сегодня, 11 декабря, журналистам официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон.

Минобороны России Сирия

По словам представителя военного ведомства США, вывод большей части российских сил из Сирии никак не повлияет на действия и приоритеты США в Арабской Республике. Кроме того, Пэхон отметил, что в Пентагоне не очень верят в то, что русские действительно выводят свои силы.

«Российские заявления относительно вывода своих сил не всегда соответствуют действительному сокращению численности войск и никак не отразятся на приоритетах США в Сирии», — сказал Пэхон.

Он подчеркнул, что так называемая антитеррористическая коалиция под руководством США и дальше будет осуществлять свои действия в Сирии с целью «оказания поддержки» местным силам, завершения разгрома террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, ранее в министерстве обороны США заявили, что не верят в заявление российского руководства о том, что главные силы террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полностью уничтожены. Кроме того, Пентагон обвинил Москву в присвоении победы над террористами в Сирии.

Российские Минобороны, в свою очередь, напомнило, что США до российского вмешательства в сирийскую войну занимались лишь тем, что молчаливо взирали на рост и развитие «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, а также снабжали террористов оружием через третьи страны.

Что касается заявлений американских военных о том, что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии не уничтожено, то оно явно направлено на то, чтобы оправдать присутствие американских войск в Сирии, подчеркнули в российском военном ведомстве.