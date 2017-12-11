Астана, 11 декабря, 2017, 18:32 — ИА Регнум. В Казахстане на фоне сокращения потребления сигарет произошло сокращение производства этого вида продукции — за десять месяцев 2017 года объем выпуска табачных изделий сократился на 11,7%, сообщает 11 декабря EnergyProm со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

Гиви Сипрошвили. Курильщик

С января по октябрь 2017 года в РК выпущено около 14,3 млрд сигарет и других единиц табачных изделий. В прошлом году объем выпуска этой продукции сократился на 0,9%.

За первые девять месяцев 2017 года на внутреннем рынке Казахстана было реализовано 15,4 млрд сигарет и папирос, что на 10,5% меньше аналогичного показателя прошлого года. Это самое значительное сокращение потребления данного вида товаров за последние пять лет.

Отмечается, что сокращение употребления табака в Казахстане связано с ужесточением законодательства в области борьбы с табакокурением.

Как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на постановление правительства Казахстана, цены на сигареты будут расти с декабря 2017 года по 1 январь 2019 года. Казахстан уже 10 лет является членом рамочного соглашения ВОЗ по борьбе против табака.