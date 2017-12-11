Каир, 11 декабря, 2017, 18:09 — ИА Регнум. Авиасообщение между Россией и Египтом может быть возобновлено в самое ближайшее время. Об этом сообщил президент России Владимир Путин после переговоров со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси 11 декабря в Каире.

Kremlin.ru Прибытие Владимира Путина в Египет

Как отметил российский лидер, за время, прошедшее после трагедии над Синаем, после которой прямое авиасообщение между двумя странами было приостановлено, египетские власти «проделали большую работу по повышению уровня безопасности в аэропортах».

«Службы безопасности России доложили мне о том, что в целом мы готовы к открытию прямого авиасообщения между Москвой и Каиром», — сказал Владимир Путин.

Он отметил, что в его ходе переговоров президентом Египта обсуждался алгоритм дальнейших совместных действий по возобновлению авиасообщения. В частности, для этого потребуется подписание соответствующего межправительственного протокола.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы подписать его в самое ближайшее время», — отметил российский президент.

В свою очередь глава Минтранса России Максим Соколов сообщил журналистам, что авиасообщение между Москвой и Каиром сможет быть возобновлено приблизительно через полтора месяца с момента подписания межправительственного протокола.

В качестве «осторожного прогноза» министр назвал ориентировочным сроком возобновления прямых авиарейсов начало февраля.

Напомним, авиасообщение с Египтом было приостановлено по решению российских властей после произошедшего в октябре 2015 года теракта на борту летевшего из Египта самолёта Airbus А321 компании «Когалымавиа» с российским гражданами. Жертвами теракта стали 224 человека.

Российской стороной был выдвинут ряд требований по обеспечению безопасности египетских аэропортов.