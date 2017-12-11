Тверь, 11 декабря, 2017, 18:02 — ИА Регнум. Действие федеральной программы «Земский доктор» в 2018 года будет расширено — в Тверской области общий объем средств на реализацию этой программы увеличат до 24 млн рублей. Как сообщается, теперь «подъемные» будут получать и фельдшеры, принявшие решение работать в сельской местности. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства 11 декабря, вопрос обсудили на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Цитата из к/ф «Сельский врач». Реж. Сергей Герасимов. 1951. СССР Сельский врач

«Приоритетной задачей для нашего региона является развитие сельской медицины. Для этого мы будем наращивать объёмы выездных форм работы, развивать санавиацию, устанавливать новые фельдшерско-акушерские пункты. Важно, чтобы данные меры сопровождала системная работа по сокращению кадрового дефицита», — обозначил Игорь Руденя.

Как отмечалось на заседании, в Тверской области общий объём средств по программе «Земский доктор» увеличат до 24 млн рублей: около 14,4 млн рублей предусмотрено в федеральном бюджете, свыше 9,6 млн рублей — в региональном.

В рамках программы единовременная компенсационная выплата для врачей, решивших работать на селе, останется на уровне 1 млн рублей. Для фельдшеров, которые с 2018 года также смогут участвовать в программе, сумма выплаты составит 500 тыс. рублей.

Претендовать на получение «подъёмных» смогут специалисты в возрасте до 45 лет, которые устроятся на работу в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках, посёлках городского типа или городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Проработать на новом месте они должны не менее пяти лет.

Кроме того, на территории Верхневолжья действует дополнительная региональная мера по привлечению и закреплению в сельской местности медработников среднего звена. Размер выплаты составляет 300 тыс. рублей. На обеспечение программы в 2018 году в областном бюджете заложено 6,3 млн рублей.

В текущем году по поручению Игоря Рудени увеличено количество выплат, а также расширен возраст участников программы до 50 лет. Всего в 2017-м «подъёмные» будут выплачены 55 медикам: 30 врачам и 25 медработникам среднего звена Тверской области. В настоящее время финансовая поддержка предоставлена уже 40 специалистам, ещё 15 получат выплаты в течение декабря.

Федеральная программа «Земский доктор» реализуются с 2012 года, региональные меры поддержки для медработников среднего звена введены в 2016-м. За это время единовременные выплаты направлены 106 врачам и 136 медицинским работникам региона.