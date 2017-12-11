Москва, 11 декабря, 2017, 17:48 — ИА Регнум. Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР), поддержавшая участие российских олимпийцев в Играх-2018 в Пхёнчхане под нейтральным флагом, выступила с единым заявлением от лица спортсменов по зимним видам спорта.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг поражения

«У каждого спортсмена есть мечта. Ради неё он ежедневно тренируется с ранних лет, отдает всё свое время и силы. Эта мечта называется Олимпийские игры. Нет ничего более эмоционального и значимого, чем подняться на верхнюю ступень пьедестала, услышать гимн своей страны и увидеть, как в честь твоей победы поднимается национальный флаг», — говорится в заявлении, текст которого распространила пресс-служба ОКР.

«Олимпийская медаль никогда не принадлежит только тому, кто её завоевал. Она принадлежит всему народу, представителем которого является спортсмен, всем, кто болел, поддерживал и переживал за него», — отмечается в сообщении.

Подчёркивается, что российские олимпийцы оказались перед сложным выбором: с одной стороны, у спортсменов есть безусловное желание выступить на предстоящих Играх и побороться за победу в честной спортивной борьбе, а с другой, в отличие от своих соперников, члены российской команды «лишены на данный момент своего флага и гимна, поставлены в унизительное положение людей, лишённых национальной принадлежности, и, по сути, неотъемлемых прав любого гражданина и человека».

Тем не менее, как указывается в заявлении, российские спортсмены готовы принять участие в Олимпийских играх 2018 года, «невзирая на то, что априори поставлены в неравные условия со своими коллегами из других стран».

«Наше желание продиктовано не личными карьерными амбициями, хотя олимпийская медаль для каждого из нас — высшая спортивная ценность. Мы хотим выступить за свою родину, за своих родных и близких, за своих преданных болельщиков, за свою нацию, которая на протяжении многих веков была и остается одной из величайших в мире. Каждую победу, каждую медаль мы посвятим нашей России, которую с огромной гордостью будем представлять», — указывается в заявлении.

Напомним, 5 декабря Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета принял решение отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. В то же время российским спортсменам, против которых не выдвигалось обвинения в употреблении допинга, предоставлена возможность участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом в качестве «Олимпийской команды из России».

Напомним, Олимпиада-2018 будет проходить в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

Читайте также:

Спортсмены РФ готовы выступить на ОИ-2018 в нейтральном статусе

«Уютная клетка со шприцами» — флаг для атлетов из РФ на Игры-2018

МОК попросят пересмотреть решение по спортсменам из России